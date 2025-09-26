Силуанов объяснил, зачем нужно до 10 млн рублей снижать порог выручки для освобождения от НДС в 2026 году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что компаниям с выручкой до 10 млн рублей нет смысла дробиться. Ужесточить параметры НДС для бизнеса на УСН хотят, чтобы пресечь нелегальную оптимизацию налогов.

Недавно мы писали, что вместе со снижением порога для освобождения от НДС вырастет сам налог — с 20% до 22%.