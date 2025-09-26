ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
НДС на УСН

Силуанов объяснил, зачем нужно до 10 млн рублей снижать порог выручки для освобождения от НДС в 2026 году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что компаниям с выручкой до 10 млн рублей нет смысла дробиться. Ужесточить параметры НДС для бизнеса на УСН хотят, чтобы пресечь нелегальную оптимизацию налогов.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что снижение порога доходов с 60 млн до 10 млн рублей для уплаты НДС нужно для того, чтобы пресечь незаконные схемы. Это решение никак не связано со сбором дополнительных средств в бюджет.

«Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств», — заявил Антон Силуанов.

Также он добавил, что основная цель пересмотра параметров НДС для бизнеса на УСН — борьба с дроблением и уходом от уплаты налогов. Он привел статистику, что компаниям с оборотом в 10 млн рублей и ниже нет смысла дробиться.

Недавно мы писали, что вместе со снижением порога для освобождения от НДС вырастет сам налог — с 20% до 22%.

Автор

Сергей Пропастин
