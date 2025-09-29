Налог на игорный бизнес может принести в бюджет около 300 млрд рублей

Минфин ожидает, что за три года букмекерские компании принесут в федеральный бюджет 17 млрд рублей налога на прибыль, а весь игорный бизнес уплатит порядка 300 млрд.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в 2026 году игорный бизнес будет платить налог на прибыль, а также еще 5% от принятых ставок.

Это позволит учитывать не только оборот букмекерских компаний, но и их реальный финансовый результат. По предварительным расчетам, такое решение может принести федеральному бюджету налог на прибыль от букмекерских контор в размере 17 млрд рублей за три года, а налог на игорный бизнес — около 300 млрд.

«Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу», — сказал Антон Силуанов.

Сейчас налоги платят не от ставок, а от числа объектов — процессинговых центров и пунктов приема ставок.

Недавно мы писали, что букмекеры будут платить оборотный налог с 2026 года.