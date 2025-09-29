Почти все сотрудники российских компаний ждут от работодателя соцпакет

Для 95% соискателей важно, предоставляет ли компания соцпакет. Но у руководителей и сотрудников разные представления о нем.

При выборе места работы для 95% соискателей важно, предоставляет ли компания соцпакет. Такие результаты показало исследование Яндекс Go (есть у «Клерка»).

При этом оказалось, что у руководителей и сотрудников разные представления о том, что должно входить в базовый соцпакет.

Так, HR-директоры считают, что туда должно входить обучение и предоставление оборудования для работы, например, корпоративного компьютера — 73% и 59% соответственно. Но сотрудники предпочитают гибкий график (33%), ДМС (32%), компенсацию расходов на связь (23%) и проезд (20%). А учеба от компании, как и спорт, актуальны только для 16%.

В «роскошный» соцпакет, по мнению работников, входит расширенная медстраховка со стоматологией (33%), компенсация аренды жилья (31%), дополнительный отпуск (28%).

А по мнению HR-директоров, «роскошный» соцпакет включает ДМС со стоматологией (73%), компенсацию занятий спортом и корпоративные скидки от партнеров (по 23%).

81% сотрудников хотели бы получать компенсацию за питание, но ее нет у 20% опрошенных.

Почти треть опрошенных рассчитывает на компенсацию такси, особенно в позднее время. 26% работников хотели бы получать компенсацию топлива и парковки для авто, еще16% — компенсацию проезда на общественном транспорте.

Работодатели признают, что наличие соцпакета влияет на мотивацию. В 45% компаниях, где он минимальный или его нет, мотивация работников ниже, нанять новых сложнее. Когда соцпакет в организации появился или расширился, 25% руководителей сказали, что сотрудники начали рекомендовать компанию знакомым, а у 20% стало больше откликов на вакансии.

