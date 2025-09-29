Для семей с одним ребенком просят оставить льготную ставку по семейной ипотеке

Сейчас рассматривается ставка 12%. Останина считает, что это приведет только к снижению доступности жилья для семей.

Руководитель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подготовила предложение сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне 6% для семей с одним ребенком. Обращение направлено главе Минфина Антону Силуанову.

Депутат указала, что сейчас рассматривают механизм изменения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Ставку по семейной ипотеке для семей с одним ребенком хотят установить на уровне 12%, с двумя детьми – 6%, для семей с тремя и более — 2-4%.

«Убедительно просим рассмотреть вопрос снижения ставок по семейной ипотеке для семей с двумя, тремя (и более) детьми при сохранении размера ставки для семей с одним ребенком», — говорится в обращении.

Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6% для всех семей.

Комитет ГД по защите семьи полностью поддерживает идею снижения процентной ставки (вплоть до ее обнуления) для многодетных семей, но не поддерживает двукратное повышение действующей ставки для семей с одним ребенком, пишет Останина.

Также она призывает запретить поднимать ставку для тех семей, которые уже взяли семейную ипотеку по текущей ставке и выплачивают кредит.

По мнению Останиной, ставка по семейной ипотеке должна быть значительно ниже уровня рыночной ставки. Предложенная ставка в 12% не может рассматриваться в качестве стимулирующей меры и приведет исключительно к снижению доступности жилья для семей в силу увеличения взносов по кредиту, уверена парламентарий.