Если сдавали нулевую НДС-декларацию – эти периоды не входят в период применения ставок НДС 5% или 7%

12 последовательных кварталов при сниженных ставках НДС отсчитывают с периода, за который подали декларацию с такой ставкой.

Налоговую службу спросили, с какого периода начинается отсчет 12 последовательных кварталов применения пониженной ставки НДС, если в 1 и 2 кварталах 2025 года не было реализации, и декларация по НДС сдавалась с нулевыми показателями. А первая декларация, в которой будет отражена ставка 5%, будет сдана только за 3 квартал.

«Ставки НДС 5% и 7% надо применять не менее 12 последовательных кварталов, начиная с периода, за который представлена декларация по НДС с такой ставкой», — ответили налоговики в чате ФНС.

То есть для данного случая – отсчет идет начиная с 3 квартала 2025 года.

Подробнее о том, как рассчитывать НДС на разных ставках, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, составлять декларацию, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо 26 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.