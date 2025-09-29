Минфин: какой налог платит ИП на УСН с дохода от погашения долга при уступке

При погашении должником долга по договору уступки права требования УСН-доходом будет вся сумма средств от должника. А НДФЛ платить не нужно.

Минфин разъяснил, как на УСН учитывать доходы, полученные при погашении должником права требования долга, приобретенного ИП по договору уступки права требования.

В письме от 26.08.2025 № 03-04-05/83044 ведомство напомнило, что право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, можно передать другому лицу по сделке (уступка требования).

При этом право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые были на момент перехода права.

В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Правила определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования установлены ст. 279 НК.

Доход (выручка) от реализации финансовых услуг рассчитывают как стоимость имущества, причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права требования или прекращении соответствующего обязательства (п. 3 ст. 279 НК).

При погашении долга, приобретенного ИП на УСН по договору уступки права требования, доходом будет вся сумма средств, поступивших от должника в погашение приобретенного права требования.

При этом, согласно п. 3 ст. 346.11 НК, ИП на упрощенке не платит НДФЛ с такого дохода.

Подробнее о том, как платит налог на УСН, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, сможете рассчитывать средний заработок, начислять премии и надбавки, правильно оформлять кассовые чеки, работать с мигрантами и ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 69%: 9 900 рублей вместо 31 790 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.