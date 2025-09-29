К пенсии предложили доплачивать 10 тыс. рублей за большой трудовой стаж

Допвыплату к страховой пенсии могут установить для россиян, имеющих статус «Ветеран трудовой деятельности».

Депутат Леонид Слуцкий предлагает ввести дополнительную выплату в размере 10 тыс. рублей к страховой пенсии. Ее смогут получить пенсионеры со статусом «Ветеран трудовой деятельности».

«Для "Ветеранов трудовой деятельности" ЛДПР предлагает дополнительную выплату в 10 тысяч рублей к страховой пенсии за большой трудовой стаж. Это будет реальная прибавка за трудовую доблесть, за длительную трудовую биографию», — заявил Слуцкий в докладе «ЛДПР за людей труда! Уважать и защищать!».

Ранее он обращался к Президенту РФ во время встречи с лидерами парламентских фракций с предложением установить специальный статус для россиян, посвятивших труду более 30 лет.

Депутат считает, что статус «Ветерана трудовой деятельности» и дополнительная выплата к нему не только обеспечат пенсионеров финансовой поддержкой, но и станут знаком уважения и признательности за их трудовую доблесть.