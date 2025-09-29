Налог на имущество организаций больше не нужно исчислять. Это сделают сами налоговики.

Власти решили скорректировать налоговое администрирование. Компаниям не нужно сдавать документы по имущественным налогам. А также если последний день уплаты налогов выпал на выходной или праздник, то нужно уплатить все в предшествующий рабочий день.

Минфин опубликовал положения законопроекта для выполнения положений основных направлений налоговой политики. Согласно документу, будут изменения в механизме налогового администрирования.

Для того, чтобы обеспечить своевременное выполнение социальных обязательств и сократить риски кассовых разрывов в бюджетной системе, будет установлен срок уплаты налогов — предшествующий рабочий день. Это действует, когда последний день срока уплаты налогов приходится на нерабочий.

Также для налогоплательщиков сократят число документов, которые нужно направлять в ФНС. Например, не нужно представлять документы по имущественным налогам и некоторым другим дублирующим операциям.

«Отменяется обязанность организаций по исчислению транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости», — сказано на сайте Минфина.

Эти налоги теперь будет исчислять ФНС самостоятельно.