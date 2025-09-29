Участник СПИК не всегда может пользоваться льготами для участников СПИК

Одновременно применять льготы для резидентов ОЭЗ и участников специального инвестиционного контракта (СПИК) не получится.

В письме от 23.06.2025 № 03-03-06/1/60880 Минфин ответил на вопрос о применении пониженных ставок по налогу на прибыль, налоговых льгот по налогу на имущество и земельному налогу компаниями — резидентами ОЭЗ и участниками СПИК.

Ведомство уточнило, что налогоплательщик-участник СПИК не может быть резидентом ОЭЗ любого типа: п. 1 ст. 25.16 НК.

Поэтому, если компания-резидент ОЭЗ заключает специальный инвестиционный контракт, то для целей налогообложения она не признается участником СПИК. А значит, не может применять пониженные ставки по налогу на прибыль, предусмотренные для участников СПИК.

Льготы по налогу на имущество и земельному налогу для участников СПИК не предусмотрены.

А резиденты ОЭЗ освобождаются от налога в отношении имущества, созданного или приобретенного для деятельности на территории ОЭЗ (п. 17 ст. 381 НК). Льгота действует в течение 10 лет с момента постановки имущества на баланс, если оно используется в рамках соглашения о создании ОЭЗ.

Также резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты земельного налога в отношении участков на территории ОЭЗ (подп. 9 п. 1 ст. 395 НК). Срок – 5 лет с момента возникновения права собственности.

Для применения этих льгот нужно соответствовать условиям:

компания включена в реестр резидентов ОЭЗ;

земельный участок принадлежит компании на праве собственности;

участок расположен на территории ОЭЗ.

