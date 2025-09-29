Уточнили список-2025 компаний для оформления ИТ-ипотеки. Следующее обновление будет в мае 2026 года

В перечне на IT-ипотеку уже 7 тыс. компаний. С прошлого обновления добавилось 1 тыс. организаций.

Список IT-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку, расширили. Теперь в нем около 7 тыс. организаций, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тыс. — по сравнению с предыдущим обновлением, сообщает Минцифры.

Проверить, есть ли компания в списке, можно через Госуслуги. Для этого в поисковой строке нужно ввести ИНН или название фирмы.

«Для включения в перечень ИТ-компании должны были применять налоговые льготы по итогам 2024 года и обеспечить раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062», — напомнило ведомство.

Это нужно было сделать до 20 сентября. Но если раньше подавали бессрочное согласие, отправлять его заново не нужно.

Благодаря согласию банк сможет убедиться, что заемщик действительно работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки.

Требование о согласии на раскрытие налоговой тайны распространяется только на кредиты, оформленные после 1 августа 2024 года.

Если компании нет в списке – нужно обратиться к работодателю и проверить выполнение всех условий по ИТ-ипотеке, пишет Минцифры.

Следующее обновление списка планируется ближе к 25 мая 2026 года. Те компании, которых нет в перечне, могут подать новое согласие до 20 мая следующего года и (или) заявить на налоговые льготы до конца 2025 года.

Условие по доходу – по итогам года доход от ИТ-деятельности должен составлять не менее 70%.