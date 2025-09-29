Естественные монополисты смогут применять федеральный инвестиционный налоговый вычет

Применять ФИНВ сможет любой участник группы компаний, вне зависимости от вида его деятельности. Также вычет будет доступен для субъектов естественной монополии.

Субъекты естественной монополии и организации, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а также их дочерние компании, смогут применять федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Об этом сказано в законопроекте Минфина, который направлен на выполнение положений основных направлений налоговой политики.

Также право на применение ФИНВ можно передавать любому участнику группы компаний (холдинга) вне зависимости от вида деятельности. Главное, чтобы предприятие делало капитальные вложения, которые соответствуют требования правительства.

Есть еще одно изменение в части налога на прибыль организаций российскими участниками международных групп компаний (МГК). Они должны уплачивать налог в размере, необходимом для достижения минимального уровня налогообложения в 15%.

Недавно мы писали, что кабмин одобрил минимальную эффективную ставку налога для крупных организаций.