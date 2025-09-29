Добывающие компании смогут продавать руды аффинажным организациям с нулевым НДС

При продаже руды, концентратов и других продуктов, в которых есть драгоценные металлы, компании смогут применять ставку НДС 0%. Но только если покупатель — аффинажная организация.

Минфин установит нулевую ставку НДС для добывающих предприятий. Ее можно применять при продаже аффинажным организациям руды, концентратов и других продуктов с драгметаллами.

«Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов», — сказано на сайте министерства.

Изменения позволят добывающим компаниям напрямую продавать продукцию аффинажным предприятиям.

Кроме того, налоговый вычет по НДПИ будут предоставлять в отношении руды, добытой в недрах Оленегорского района Мурманской области. Исключение — окисленные железистые кварциты.