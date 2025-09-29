У ИП-майнера налоговый учет может совпадать с бухгалтерским

Майнер-индивидуальный предприниматель может не разделять бухгалтерский и налоговый учет себестоимости добытой криптовалюты.

Себестоимость крипты в бухучете берется в основном из стоимости электроэнергии и амортизации оборудования, а в налоговом учете к этим расходам плюсуется стоимость котировки на день появления права распоряжаться криптовалютой.

Но ИП не обязан вести бухучет, поэтому налоговый учет у него может совпадать с бухгалтерским. Так как без бухучета вести учет в 1С не получится.

