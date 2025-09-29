Треть россиян начинает копить на пенсию еще до 25 лет
30% россиян считают, что копить на пенсию нужно до 25 лет. Такие результаты исследования опубликовал ВЦИОМ. Еще 25% опрошенных уверены, что копить на пенсию надо с 25-35 лет.
Эксперты считают, что в российском обществе формируется новая норма подготовки к пенсии — как к инвестпроекту с ранним стартом. При этом новые стандарты задают молодые поколения, говорится в сообщении центра общественного мнения.
Также россияне рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию.
33% опрошенных планируют работать по специальности, еще 28% собирается использовать накопления.
Сейчас только 30% пенсионеров имеют дополнительный доход, чаще всего от подсобного хозяйства (35% от тех, у кого есть дополнительный доход).
Телефонный опрос провели 5 сентября 2025 года. В исследовании приняли участие 1 600 россиян.
