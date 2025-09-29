Минфин может поменять размер возмещения банкам по семейной ипотеке

Осенью 2025 года власти рассматривают варианты сохранения текущего уровня компенсаций и его снижения.

Минфин рассматривает возможность изменения размера возмещения банкам по программе семейной ипотеки. Решение еще не приняли, сказал замглавы Минфина Иван Чебесков.

«Знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Мы проводим ряд встреч, анализируем ситуацию», — отметил Чебесков.

Рассматриваются различные варианты, в том числе сохранение текущего уровня компенсаций или его снижение, уточнил он.

В августе Минфин поднял уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам для поддержки реализации льготных ипотечных программ – по льготным ипотечным кредитам, выданным с 7 августа по 1 ноября 2025 года.

Новый уровень возмещения равен:

по льготной программе на приобретение жилья в многоквартирных домах — увеличенной на 2,5 п.п. ключевой ставке минус максимальная ставка;

по программам на ИЖС — увеличенной на 3 п.п. ключевой ставке минус максимальная ставка по программе.

До этого возмещение по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2 п.п., минус ставка по льготной программе, а по дальневосточной и арктической ипотекам — увеличенная на 1,5 п.п.