Минфин может поменять размер возмещения банкам по семейной ипотеке
Минфин рассматривает возможность изменения размера возмещения банкам по программе семейной ипотеки. Решение еще не приняли, сказал замглавы Минфина Иван Чебесков.
«Знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Мы проводим ряд встреч, анализируем ситуацию», — отметил Чебесков.
Рассматриваются различные варианты, в том числе сохранение текущего уровня компенсаций или его снижение, уточнил он.
В августе Минфин поднял уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам для поддержки реализации льготных ипотечных программ – по льготным ипотечным кредитам, выданным с 7 августа по 1 ноября 2025 года.
Новый уровень возмещения равен:
по льготной программе на приобретение жилья в многоквартирных домах — увеличенной на 2,5 п.п. ключевой ставке минус максимальная ставка;
по программам на ИЖС — увеличенной на 3 п.п. ключевой ставке минус максимальная ставка по программе.
До этого возмещение по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2 п.п., минус ставка по льготной программе, а по дальневосточной и арктической ипотекам — увеличенная на 1,5 п.п.
Начать дискуссию