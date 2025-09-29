⚡ С 2026 года отменят ПСН для торговли и грузоперевозок. Порог для применения патента будет 10 млн рублей
29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК. Важное изменение — патентную систему налогообложения (ПСН) больше не смогут применять предприниматели, которые занимаются торговлей в стационарных торговых объектах, а также оказывают автотранспортные услуги по перевозке грузов.
Также власти снизят предельное значение величины суммы доходов для применения ПСН с 60 млн до 10 млн рублей.
«В целях развития микробизнеса и обеспечение конкурентных условий
с бизнес-сообществом, достигшим среднего уровня по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, предлагается снизить предельное значение величины суммы доходов в целях применения патентной системы налогообложения», — сказано в пояснительной записке.
Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.
Недавно мы писали, что ИП на патенте сможет пересчитать сумму налога, если изменились физические показатели.
