⚡ С 2026 года отменят ПСН для торговли и грузоперевозок. Порог для применения патента будет 10 млн рублей

ПСН не смогут применять ИП при торговле в стационарных объектах и те, кто оказывает услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Для применения патента снизят порог по доходам до 10 млн рублей

29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК. Важное изменение — патентную систему налогообложения (ПСН) больше не смогут применять предприниматели, которые занимаются торговлей в стационарных торговых объектах, а также оказывают автотранспортные услуги по перевозке грузов.

Также власти снизят предельное значение величины суммы доходов для применения ПСН с 60 млн до 10 млн рублей.

«В целях развития микробизнеса и обеспечение конкурентных условий

с бизнес-сообществом, достигшим среднего уровня по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, предлагается снизить предельное значение величины суммы доходов в целях применения патентной системы налогообложения», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.

Недавно мы писали, что ИП на патенте сможет пересчитать сумму налога, если изменились физические показатели.