Поменяют правила выдачи полиса ОМС работникам-иностранцам

В Госдуму внесли законопроект-2025 о внесении изменений в закон об обязательном медицинском страховании.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает выдавать полис ОМС только мигрантам, у которых есть пятилетний страховой стаж. Это не будет относиться к высококвалифицированным специалистам.

Изменения внесут в закон об ОМС.

Также СФР будет не позднее следующего дня информировать фонд ОМС: об изменениях в статусе «работающий» или «неработающий» у трудовых мигрантов;

о достижении ими страхового стажа в пять лет. Основанием для уведомления об изменении статуса станут данные о начале или окончании трудовых отношений.

Кроме того, законопроект предусматривает право для главы региона принимать решение о выполнении территориальным фондом ОМС на территории субъекта РФ полномочий страховых медицинских организаций сроком не менее чем на 3 года. Решение нужно будет принять не позднее чем за год.

Также дополнили функции страховщика, осуществляемые территориальными фондами ОМС новых регионов.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.