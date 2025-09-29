В 2026-2028 годах акцизы проиндексируют на уровень инфляции: таблица с новыми суммами

Власти проиндексируют акцизы на табак, спиртосодержащую продукцию, вино, пиво, жидкости для вейпов. Смотрите полную таблицу с изменениями.

29 сентября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект с поправками в НК, по которым на 2026-2028 годы предусмотрена индексация ставок акцизов на уровень инфляции.

Изменения затронут этиловый спирт, винодельческую и алкогольную продукцию, спиртосодержащую продукцию, табачную и никотинсодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки.

«Отменена обязанность по уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции производителями такой продукции», — сказано в пояснительной записке.

Какие будут акцизы в 2026-2028 годах: