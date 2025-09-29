В 2026-2028 годах акцизы проиндексируют на уровень инфляции: таблица с новыми суммами
29 сентября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект с поправками в НК, по которым на 2026-2028 годы предусмотрена индексация ставок акцизов на уровень инфляции.
Изменения затронут этиловый спирт, винодельческую и алкогольную продукцию, спиртосодержащую продукцию, табачную и никотинсодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки.
«Отменена обязанность по уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции производителями такой продукции», — сказано в пояснительной записке.
Какие будут акцизы в 2026-2028 годах:
Подакцизный товар
Акциз в 2026 году (руб.)
Акциз в 2027 году (руб.)
Акциз в 2028 году (руб.)
Этиловый спирт и спиртосодержащая продукция (за 1 литр безводного спирта)
824
857
891
Виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом (за 1 литр)
74
77
80
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 18 процентов включительно
165 рублей к объемной доле этилового спирта
172 рублей к объемной доле этилового спирта
179 рублей к объемной доле этилового спирт
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 18 процентов (за 1 литр безводного спирта)
824
857
891
Вино (за исключением крепленых (ликерных) вин), фруктовое вино, плодовая алкогольная продукция (за 1 литр)
148
154
160
Винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки (за 1 литр)
165
172
179
Крепленое (ликерное) вино (за 1 литр)
165
172
179
Сидр, пуаре, медовуха (за 1 литр)
33
34
35
Игристые вина, включая российское шампанское (за 1 литр)
160
166
173
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно (за 1 литр)
33
34
35
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента (за 1 литр)
62
64
67
Табак (за 1 кг)
5 183
5 390
5 606
Сигары (за 1 штуку)
351
365
380
Сигариллы (сигариты), биди, кретек (за 1 тыс. штук)
4 992
5 192
5 400
Сигареты, папиросы (1 тыс. штук)
3 278
3 409
3 545
Табак, предназначенный для потребления путем нагревания (за 1 кг)
10 915
11 352
11 806
Жидкости для электронных систем доставки никотина (за 1 мл)
49
51
53
