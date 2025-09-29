ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Акцизы

В 2026-2028 годах акцизы проиндексируют на уровень инфляции: таблица с новыми суммами

Власти проиндексируют акцизы на табак, спиртосодержащую продукцию, вино, пиво, жидкости для вейпов. Смотрите полную таблицу с изменениями.

29 сентября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект с поправками в НК, по которым на 2026-2028 годы предусмотрена индексация ставок акцизов на уровень инфляции.

Изменения затронут этиловый спирт, винодельческую и алкогольную продукцию, спиртосодержащую продукцию, табачную и никотинсодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки.

«Отменена обязанность по уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции производителями такой продукции», — сказано в пояснительной записке.

Какие будут акцизы в 2026-2028 годах:

Подакцизный товар

Акциз в 2026 году (руб.)

Акциз в 2027 году (руб.)

Акциз в 2028 году (руб.)

Этиловый спирт и спиртосодержащая продукция (за 1 литр безводного спирта)

824

857

891

Виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом (за 1 литр)

74

77

80

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 18 процентов включительно

165 рублей к объемной доле этилового спирта

172 рублей к объемной доле этилового спирта

179 рублей к объемной доле этилового спирт

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 18 процентов (за 1 литр безводного спирта)

824

857

891

Вино (за исключением крепленых (ликерных) вин), фруктовое вино, плодовая алкогольная продукция (за 1 литр)

148

154

160

Винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки (за 1 литр)

165

172

179

Крепленое (ликерное) вино (за 1 литр)

165

172

179

Сидр, пуаре, медовуха (за 1 литр)

33

34

35

Игристые вина, включая российское шампанское (за 1 литр)

160

166

173

Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно (за 1 литр)

33

34

35

Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента (за 1 литр)

62

64

67

Табак (за 1 кг)

5 183

5 390

5 606

Сигары (за 1 штуку)

351

365

380

Сигариллы (сигариты), биди, кретек (за 1 тыс. штук)

4 992

5 192

5 400

Сигареты, папиросы (1 тыс. штук)

3 278

3 409

3 545

Табак, предназначенный для потребления путем нагревания (за 1 кг)

10 915

11 352

11 806

Жидкости для электронных систем доставки никотина (за 1 мл)

49

51

53

