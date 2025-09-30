💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 сентября 2025 года

Официальный курс доллара снизился на 0,7 рубля до 82,8 рубля, евро торгуется за 97,1 рубля.

На 30 сентября 2025 года Центробанк снизил официальный курс доллара на 0,7 рубля до 82,8676 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,8676 рубля Евро 97,1410 рубля Юань 11,5978 рубля

График изменений курса доллара США

По данным на 29 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 83,6096, евро — 98,1542, юаня — 11,7064 рубля. Межбанковский курс доллара неожиданно упал до 82 рублей.

Падение доллара происходит на фоне снижения ожиданий по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС) США.

