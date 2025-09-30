С 1 марта 2026 года начнут действовать лицензии на розничную продажу сигарет: таблица с суммами госпошлин
29 сентября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому с 1 марта 2026 года на деятельность по покупке, хранению, поставке и продаже никотинсодержащей продукции нужно получать лицензии. Но не просто оформлять документы, а еще и уплачивать госпошлины.
«Законопроект предусматривает установление государственной пошлины за выдачу лицензии, а также за подтверждение соответствия обязательным требованиям каждые пять лет со дня выдачи лицензии», — сказано в пояснительной записке.
Размеры госпошлин:
Название лицензии
Размер госпошлины
На закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья
800 тыс. рублей
Продление срока действия лицензии на закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья на срок, не превышающий пяти лет
3 500 рублей
Продление срока действия лицензии на закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья на срок, превышающий пять лет
800 тыс. рублей
На розничную продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции или продление срока действия такой лицензии
20 тыс. рублей за каждый год
На развозную торговлю табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией или продление срока действия такой лицензии
20 тыс. рублей за каждый год
Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
