В счете-фактуре указывают КПП покупателя исходя из договора

Если договор заключили с компанией, а получает товар ее обособленное подразделение – счет-фактуру нужно заполнять исходя из первичных документов.

В чате ФНС спросили, какой КПП указывать в графе 6 (б) «ИНН/КПП покупателя» при заполнении счета-фактуры – головной организации или обособки (склада).

Ситуация: поставщик заключил договор с головной организацией, при этом банковского счета и статуса филиала или представительства у обособленного подразделения нет, склад будет только грузополучателем.

«В счете-фактуре следует указать КПП покупателя исходя из договора и первичных документов», — ответили налоговики.

То есть, если договор заключили с головной компанией – нужно указать ее КПП.

