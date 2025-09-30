Платить зарплату еженедельно можно, а реже двух раз в месяц — нельзя: пример от Роструда

Согласно ТК, работодатель должен платить зарплату не реже двух раз в месяц.

Первую часть зарплаты рассчитывают пропорционально отработанному времени с учетом оклада и других выплат, предусмотренных трудовым договором, не зависящих от итогов работы за месяц.

Точные даты выплаты зарплаты компания устанавливает самостоятельно. Но есть правила:

между каждой выплатой должно быть не более 15 дней ;

каждую часть зарплаты платят не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который ее начислили.

Роструд привел пример правильного графика выплаты заработной платы:

первая выплата — 2-е число текущего месяца (за период с 16 по 30 или 31 число предыдущего месяца);

вторая выплата — 17-е число текущего месяца (за период с 1 по 15 число вкл. текущего месяца).

