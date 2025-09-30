Платить зарплату еженедельно можно, а реже двух раз в месяц — нельзя: пример от Роструда
Согласно ТК, работодатель должен платить зарплату не реже двух раз в месяц.
Первую часть зарплаты рассчитывают пропорционально отработанному времени с учетом оклада и других выплат, предусмотренных трудовым договором, не зависящих от итогов работы за месяц.
Точные даты выплаты зарплаты компания устанавливает самостоятельно. Но есть правила:
между каждой выплатой должно быть не более 15 дней;
каждую часть зарплаты платят не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который ее начислили.
Роструд привел пример правильного графика выплаты заработной платы:
первая выплата — 2-е число текущего месяца (за период с 16 по 30 или 31 число предыдущего месяца);
вторая выплата — 17-е число текущего месяца (за период с 1 по 15 число вкл. текущего месяца).
Научим рассчитывать зарплату, премии и отпускные на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо
31 700 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
Старт завтра, 1 октября.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию