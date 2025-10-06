Все самое важное об учете, налогах и автоматизации — из первых рук!

Бухгалтеров, кадровиков и руководителей компаний приглашают на Единый семинар 1С! Вместе с экспертами вы сможете разобрать изменения в НДФЛ, НДС, а также все возможности программы 1С.

8 октября 2025 года с 10:00 до 15:00 мск состоится «Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации — из первых рук». Эксперты приглашают бухгалтеров, специалистов кадровой службы и руководителей организаций обсудить важнейшие темы, которые точно помогут грамотно выстроить работу.

Единый семинар 1С — это бесплатное регулярное мероприятие для бухгалтеров, руководителей, финансовых директоров и ИТ-специалистов предприятий малого и среднего бизнеса. Оно проводится фирмой «1С» совместно с компанией 1С:Апрель Софт (1С:Франчайзинг) и охватывает самые актуальные вопросы изменений в законе и отражения изменений в программах 1С:Предприятия 8.3.

Программа Единого онлайн семинара 1С:

НДС. Арбитражная практика.

НДФЛ. Важные изменения.

Налог на прибыль организаций.

Сверка деклараций по НДС с контрагентами, интеграция с ЛК ФНС по ЕНС, инвестиционный вычет, проверка статуса самозанятого, оценочная карта и другие новые возможности «1С:Бухгалтерии 8».

ЭДО-2025: новое в регулировании и практика работы в 1С.

Новые стандарты учета: практика применения ФСБУ 4 и 28, первое знакомство с ФСБУ 9.

НДС на УСН: понижение порога до 10 млн. рублей, рекомендации по учету в 1С.

«Зарплатная» отчетность в условиях налоговой реформы: на что обратить внимание при подготовке, как проверить учет.

Новый формат фискальных данных, поддержка в 1С.

Новости маркировки.

Обзор важных изменений НК РФ по НДС и страховым взносам с 1 января 2026 г.

Важные изменения в работе с персональными данными (152-ФЗ): что учесть и что сделать, чтобы избежать выросших штрафов.

Искусственный интеллект и другие новые технологии на службе у бухгалтера.

Участие бесплатно — зарегистрируйтесь по ссылке уже сейчас!

Реклама ООО «Апрель ИТ Проект» ИНН 5260298370 erid 2W5zFGF6S32.