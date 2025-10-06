Все самое важное об учете, налогах и автоматизации — из первых рук!
8 октября 2025 года с 10:00 до 15:00 мск состоится «Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации — из первых рук». Эксперты приглашают бухгалтеров, специалистов кадровой службы и руководителей организаций обсудить важнейшие темы, которые точно помогут грамотно выстроить работу.
Единый семинар 1С — это бесплатное регулярное мероприятие для бухгалтеров, руководителей, финансовых директоров и ИТ-специалистов предприятий малого и среднего бизнеса. Оно проводится фирмой «1С» совместно с компанией 1С:Апрель Софт (1С:Франчайзинг) и охватывает самые актуальные вопросы изменений в законе и отражения изменений в программах 1С:Предприятия 8.3.
Программа Единого онлайн семинара 1С:
НДС. Арбитражная практика.
НДФЛ. Важные изменения.
Налог на прибыль организаций.
Сверка деклараций по НДС с контрагентами, интеграция с ЛК ФНС по ЕНС, инвестиционный вычет, проверка статуса самозанятого, оценочная карта и другие новые возможности «1С:Бухгалтерии 8».
ЭДО-2025: новое в регулировании и практика работы в 1С.
Новые стандарты учета: практика применения ФСБУ 4 и 28, первое знакомство с ФСБУ 9.
НДС на УСН: понижение порога до 10 млн. рублей, рекомендации по учету в 1С.
«Зарплатная» отчетность в условиях налоговой реформы: на что обратить внимание при подготовке, как проверить учет.
Новый формат фискальных данных, поддержка в 1С.
Новости маркировки.
Обзор важных изменений НК РФ по НДС и страховым взносам с 1 января 2026 г.
Важные изменения в работе с персональными данными (152-ФЗ): что учесть и что сделать, чтобы избежать выросших штрафов.
Искусственный интеллект и другие новые технологии на службе у бухгалтера.
