Налоговики могут удаленно узнать, что бизнес работает без ККТ

Инспекторам не нужно устраивать контрольные закупки, чтобы вычислить предпринимателей, которые работают без кассового аппарата.

Кроме выездных мероприятий контроля, налоговики проводят дистанционный анализ деятельности предпринимателей с учетом банковских выписок, сведений о суммах, которые пришли через кассу, задекларированных доходов и других показателей.

Например, автосервис задекларировал доход в 1,9 млн рублей, но специалисты в ФНС заметили, что при полном отсутствии поступлений на расчетные счета предприниматель купил недвижимость стоимостью 19,1 млн рублей. Запустили проверку, в ходе которой установили, что оплата услуг поступала от клиентов на карту физлица и наличными, а кассовый аппарат в этом не участвовал.

«После проведенных рабочих встреч налогоплательщик добровольно представил уточненную декларацию с доходом 13 млн рублей и доплатил в бюджет 400 тыс. рублей», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики проверяют применение ККТ не только для того, чтобы пополнить бюджет, но и для защиты добросовестного бизнеса. Равные условия работы способствуют формированию конкурентной среды.