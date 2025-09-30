Минфин: когда не учитывают прибыль КИК в базе по налогу на прибыль

Если контролирующая организация прекратила участие в контролируемой иностранной компании (КИК) из-за ее продажи или ликвидации до принятия решения о распределении прибыли – прибыль не учитывается.

В письме от 11.08.2025 № 03-12-11/2/77588 Минфин разъяснил порядок уведомления налоговой и учете прибыли КИК у контролирующего лица при ликвидации и продаже такой КИК.

Компании учитывают в своих доходах только распределенную и полученную прибыль КИК, напомнило ведомство.

Прибыль учитывают на дату принятия решения о распределении суммы прибыли КИК, которое было принято в году, следующем за отчетным периодом. Если решения о распределении прибыли не принимали, прибыль учитывают на 31 декабря следующего календарного года (п. 3 ст. 25.15 НК).

И если контролирующая организация прекращает свое участие в КИК по причине ее продажи или ликвидации до таких дат, то прибыль этой КИК не учитывается при определении базы по налогу на прибыль.

Также в этих случаях не нужно отправлять уведомление о КИК.

Но в случае прекращения участия в иностранной организации, нужно сообщить об этом в налоговую не позднее трех месяцев с даты прекращения участия (абз. 5 п. 3 ст. 25.14 НК).

Научим рассчитывать налоги, зарплату и страховые взносы на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт завтра, 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.