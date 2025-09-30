Что делать, если не пришло налоговое уведомление

Налоговые уведомления должны прийти до 1 ноября 2025 года. Если до этого момента ничего не пришло, а у человека есть имущество, которое облагается налогом, то нужно обратиться в ФНС.

Налоговики разослали физлицам уведомления об уплате имущественных налогов. Информация об этом размещается в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС, на портале Госуслуги. Причем сумма к уплате должна появиться не позднее 30 дней до наступления срока уплаты — до 1 декабря 2025 года.

Налоговые уведомления не будут направлять по почте заказными письмами, если:

есть налоговая льгота, налоговый вычет или иные основания, которые полностью освобождают от уплаты налога;

общая сумма налогов в уведомлении составляет менее 300 рублей , за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налогового уведомления;

налогоплательщик — пользователь личного кабинета на сайте ФНС;

в налоговый орган направили уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ.

Если до 1 ноября 2025 года налоговое уведомление не пришло, то нужно обратиться в налоговый орган лично или через личный кабинет налогоплательщика в разделе «Обратиться в ФНС России». Об этом сказано на сайте налоговой.

Важно, что владельцы недвижимости или транспортных средств, которые не получили уведомления и не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщить налоговикам о том, что у них есть объекты налогообложения.