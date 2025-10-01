💲 Курс доллара, евро и юаня на 1 октября 2025 года

Официальный курс доллара снизился до 82,6 рубля, евро торгуется за 96,8.

На 1 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 82,6084 рубля, курс евро упал на 0,27 рубля — до 97,14.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 1 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,6084 рубля Евро 96,8644 рубля Юань 11,5548 рубля

График изменений курса доллара США

По данным на 30 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 82,8676, евро — 97,1410, юаня — 11,5978 рубля.

Аналитик ГК «Финам» Николай Дудченко считает, что на текущей неделе курс доллара оттолкнется от уровня 82,2-82,5 рублей. Возможен возврат к отметке в 81 рубль. Доллар продолжает торговаться ниже своей 200-дневной скользящей средней, которая располагается на отметке 84,3 рубля.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.