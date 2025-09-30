В Италии хотят ввести налог на туристов с собаками: 1,50 €/день за питомца
В одном из самых живописных уголков Италии — в провинции Больцано (Южный Тироль) — обсуждается введение необычного туристического сбора: если вы приедете в отпуск вместе с собакой, за неё придётся платить 1,50 евро в сутки. Это предложение вызвало бурную реакцию у защитников животных, экспертов в сфере туризма и самих туристов.
Что предлагают:
Туристам, привозящим собак, — 1,50 € в день за каждую собаку.
Жителям региона — ежегодный налог примерно 100 € за каждую собаку.
Освобождение от налога на два года для тех, кто зарегистрировал собаку и сделал ДНК-тест.
Почему так:
Власти Больцано аргументируют, что расходы на уборку улиц, содержание парков, инфраструктуру для собак и удаление отходов часто ложатся на всех жителей. Налог, по их мнению, должен стать «справедливым», так как оплачивают именно владельцы животных.
Ранее в регионе была попытка обязать всех владельцев собак сдавать ДНК-тесты, чтобы можно было идентифицировать тех, кто не убирает за питомцем. Но проект оказался малоэффективным и вызвал большое недовольство.
Законопроект пока не утвержден. Если его примут, он вступит в силу с 2026 года.
