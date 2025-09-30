В Италии хотят ввести налог на туристов с собаками: 1,50 €/день за питомца

В Италии готовят необычный сбор: туристам, приезжающим в Больцано с собаками, придётся платить за питомцев по 1,5 евро в день. Власти считают налог справедливым, а защитники животных предупреждают — мера может отпугнуть гостей региона.

В одном из самых живописных уголков Италии — в провинции Больцано (Южный Тироль) — обсуждается введение необычного туристического сбора: если вы приедете в отпуск вместе с собакой, за неё придётся платить 1,50 евро в сутки. Это предложение вызвало бурную реакцию у защитников животных, экспертов в сфере туризма и самих туристов.

Что предлагают:

Туристам, привозящим собак, — 1,50 € в день за каждую собаку.

Жителям региона — ежегодный налог примерно 100 € за каждую собаку.

Освобождение от налога на два года для тех, кто зарегистрировал собаку и сделал ДНК-тест.

Почему так:

Власти Больцано аргументируют, что расходы на уборку улиц, содержание парков, инфраструктуру для собак и удаление отходов часто ложатся на всех жителей. Налог, по их мнению, должен стать «справедливым», так как оплачивают именно владельцы животных.

Ранее в регионе была попытка обязать всех владельцев собак сдавать ДНК-тесты, чтобы можно было идентифицировать тех, кто не убирает за питомцем. Но проект оказался малоэффективным и вызвал большое недовольство.

Законопроект пока не утвержден. Если его примут, он вступит в силу с 2026 года.