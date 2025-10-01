С октября 2025 года запустят эксперимент с покупкой товаров 18+ по биометрии

Покупки с подтверждение возраста по биометрии можно делать как в вендинговых автоматах, так и на кассах самообслуживания.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что до конца октября 2025 года заработает механизм подтверждения возраста по биометрии при покупках в вендинговых автоматах, а до конца ноября — на кассах самообслуживания.

Чтобы быстро оплатить покупку 18+, нужно сдать биометрические данные в ЕБС. Также без документов возраст можно подтвердить по QR -коду из мессенджера MAX. Об этом пишут «Известия».

Сначала сервис будет работать в пилотном режиме в одной сети магазинов, затем эксперимент расширят на другие.

«Один из тормозов развития биометрических сервисов сейчас заключается в том, что многие россияне опасаются сдавать такие данные. Причина в том, что лицо и голос якобы могут использовать без согласия человека», — сказал глава направления информационной безопасности «Телеком биржи» Александр Блезнеков.

Также он добавил, что биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от персональных данных, эта информация нужна только для оказания гражданских и государственных услуг, а полиция и спецслужбы не пользуются сведениями из ЕБС.