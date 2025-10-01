Начальник военкомата: круглогодичный призыв поможет морально подготовиться к службе в армии

О плюсах круглогодичного призыва рассказал начальник отделения единого центра призыва военкомата Москвы подполковник Максим Куницын.

Он напомнил, что сейчас, если человек по каким-то причинам не отправлен на военную службу в очередной призыв, разрешение призывной комиссии действует на следующий период. Тогда после начала очередного призыва человек просто прибывает на сборный пункт и отправляется в ВС.

«С 1 октября, когда начинается призыв, ребята массово начинают приходить в военкомат, что создает для них неудобства. А так в течение года ребята будут планомерно проходить медицинскую комиссию, будут знать о состоянии своего здоровья и уже морально подготовятся к службе в армии. Остается только дождаться очередного призыва и отправиться в вооруженные силы», — пояснил Куницын.

Он добавил, что в Москве работает система выдачи электронной отсрочки от службы. То есть призывникам, например, студентам, не приходится лично ехать в военкомат.

Мы писали, что в четырех регионах России перейдут на электронные повестки осенью 2025 года.

Подробнее о том, как вести воинский учет в организации, расскажем на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С». Вы научитесь ставить и снимать сотрудников с учета, делать сверки с военкоматом и работать в личном кабинете электронного реестра воинского учета и повесток.

Цена со скидкой 53% 9 900 рублей вместо 20 900 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт уже сегодня, 1 октября!

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.