Плательщики УСН с НДС 5% и 7% заполняют декларацию по НДС иначе

Графу о сумме НДС, не подлежащей вычету, можно не заполнять, если права на вычет нет.

Налоговики разъяснили, нужно ли заполнять графу 4 раздела 7 в декларации НДС предпринимателям на УСН с НДС 5% (7%), которые проводят необлагаемые НДС операции (ст. 149 НК).

Так как плательщик УСН с пониженными ставками НДС не имеет права на вычет входящего НДС, то если он проводит необлагаемые НДС операции, он вправе не заполнять графу 4 «Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету» раздела 7 НДС-декларации, ответили представители налоговой службы.

