Общая сумма в налоговых уведомлениях за 2024 год выросла на 12%

Всего в 2025 году ФНС собирается получить 410 млрд рублей по имущественным налогам. За год сумма выросла на 12%.

До 20 октября 2025 года ФНС разошлет налоговые уведомления на общую сумму 410 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году. Всего по почте, в личные кабинеты на сайте ФНС и на Госуслугах направят 66,5 млн документов.

На сайте налоговой появилась новая промостраница с информацией об уведомлениях, которые физлица получают в 2025 году. На ней можно узнать:

что такое налоговое уведомление;

как его получить и исполнить;

что изменилось в налогообложении имущества по сравнению с 2024 годом;

как узнать о налоговых ставках;

кто имеет право на льготы;

что делать, если налоговое уведомление не прислали.

Оплатить исчисленный налог, который указан в уведомлении, нужно не позднее 1 декабря 2025 года. Исключение сделали для жителей отдельных территорий Курской области. Для них срок уплаты продлили на 12 месяцев.

Недавно мы писали, что делать, если налоговое уведомление не пришло.