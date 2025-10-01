Общая сумма в налоговых уведомлениях за 2024 год выросла на 12%
До 20 октября 2025 года ФНС разошлет налоговые уведомления на общую сумму 410 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году. Всего по почте, в личные кабинеты на сайте ФНС и на Госуслугах направят 66,5 млн документов.
На сайте налоговой появилась новая промостраница с информацией об уведомлениях, которые физлица получают в 2025 году. На ней можно узнать:
что такое налоговое уведомление;
как его получить и исполнить;
что изменилось в налогообложении имущества по сравнению с 2024 годом;
как узнать о налоговых ставках;
кто имеет право на льготы;
что делать, если налоговое уведомление не прислали.
Оплатить исчисленный налог, который указан в уведомлении, нужно не позднее 1 декабря 2025 года. Исключение сделали для жителей отдельных территорий Курской области. Для них срок уплаты продлили на 12 месяцев.
Недавно мы писали, что делать, если налоговое уведомление не пришло.
