Налоговики стали требовать больше документов у «специальных» валютных резидентов

Чтобы проверить статус «специальных» валютных резидентов, сотрудникам ФНС понадобилось больше документов. Например, начали спрашивать трудовые договоры, документы об аренде и оказании услуг.

ФНС ужесточила требования к подтверждению «специального» статуса валютных резидентов. К таким относятся россияне или люди с видом на жительство в РФ, которые живут за границей более 183 дней.

Раньше для подтверждения было достаточно предъявить копию загранпаспорта с отметками о выезде и въезде, а сейчас этого может оказаться недостаточно. Об этом пишут «Ведомости».

Налоговики начали дополнительно запрашивать договоры с работодателем, документы об аренде, оказании медицинских и образовательных услуг, посадочные талоны, сведения о телефонных счетах.

Особый интерес к таким людям появился из-за того, что у них может быть два загранпаспорта, в одном из которых не всегда фиксируют пересечение границы.

Например, при пересечении границы с Белоруссией штамп не ставят, поэтому налоговой нужны дополнительные документы, чтобы подтвердить нахождение лица за пределами РФ свыше 183 дней.

«Специальные» валютные резиденты в отличие от обычных не должны сдавать отчет о движении денег, а также на них не действует запрет на валютные операции за пределами РФ.

