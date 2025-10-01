ФНС уточнила, какая при УСН дата получения доходов

ИП и компании на упрощенке учитывают доходы кассовым методом, то есть по фактическому поступлению средств на счет.

В чате ФНС спросили – если расчет провели в последний день налогового квартала, но деньги на расчетный счет упали уже в 3 квартале 2025, доход нужно относить ко 2 кварталу или 3-му.

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК, датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках, на счет цифрового рубля, в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности налогоплательщику иным способом, ответили налоговики. То есть кассовый метод.

Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов на УСН, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, сможете рассчитывать средний заработок, начислять премии и надбавки, правильно оформлять кассовые чеки, работать с мигрантами и ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 69%: 9 900 рублей вместо 31 790 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.