Новый порядок взыскания с 1 ноября 2025 налоговой задолженности затронет самозанятых и бывших ИП

Если требование об уплате налога не исполнено – налоговики спишут деньги со счетов должника.

С 1 ноября 2025 года вступят в силу новые правила, позволяющие налоговым органам взыскивать задолженность с физлиц во внесудебном порядке. То есть, если требование об уплате налога не исполнить – налоговики смогут самостоятельно списать деньги со счетов должника в банке. Обращаться в мировой суд за судебным приказом им больше не придется.

Решение о взыскании пришлют через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС или через Госуслуги.

«Новые процедуры коснутся самозанятых, обычных граждан (например, при долгах по налогу на имущество или НДФЛ), а также граждан, которые ранее имели статус ИП, но на дату решения о взыскании утратили его», — предупредила начальник отдела оказания госуслуг УФНС по Ивановской области Ирина Беляева.

Если денежных средств на счетах недостаточно, взыскание будет обращено на иное имущество через службу судебных приставов (ФССП). Чтобы этого не случилось, налоговая рекомендует своевременно проверять начисления в личном кабинете и гасить долги.