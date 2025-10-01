Мошенники пользуются информацией о налоговых уведомлениях за 2024 год, чтобы выбить коды подтверждения

Чтобы получить доступ к профилю на Госуслугах, мошенники представляются сотрудниками почты и уточняют, как прислать налоговое уведомление.

ФНС предупреждает, что участились случаи мошенничества, где фигурирует информация о налоговых уведомлениях. Злоумышленники представляются сотрудниками почты и предлагают выбрать способ получения уведомления. Например, курьером или по электронной почте.

Как только жертва определилась, ей присылают код подтверждения, который мошенники просят продиктовать. Этого делать нельзя, иначе высок риск потерять доступ к порталу Госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налоговики рекомендуют не передавать коды подтверждения и другие персональные данные по телефону. Если разговор кажется подозрительным, лучше уточнить информацию по номеру, указанному в разделе «Контакты и обращения» на официальном сайте ФНС.

Проверить свои налоговые обязательства можно в личном кабинете или мобильном приложении «Налоги ФЛ».