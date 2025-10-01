В Йошкар-Оле с 1 января 2026 года вводится туристический налог

Местные жители, которые будут отдыхать в отелях и гостиницах, не будут платить турналог. Его удержат только с гостей Республики Марий Эл.

УФНС по Марий Эл предупредило, что с 1 января 2026 года в столице республики — Йошкар-Оле — начнут удерживать туристический налог.

Объект налогообложения — услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения. Налог нужно платить только если гостиница или отель входят в реестр классифицированных средств размещения.

«На жителей республики налог не распространяется, платить за пребывание в г. Йошкар-Оле будут только гости», — сказано на сайте ФНС.

Ставка туристического налога в 2026 году будет 2% от стоимости проживания, в 2027 году — 3%, в 2028 — 4%, а в 2029 и последующие годы — 5%.

Предприниматели должны подавать декларацию по туристическому налогу не позже 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Уплатит налог нужно до 28-го числа того же месяца.