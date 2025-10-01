Запущен эксперимент по созданию каталога для малых госзакупок

Для закупок до 600 тыс. рублей создают каталог конкретных товаров.

Кабмин запускает эксперимент по формированию и ведению единого каталога конкретных товаров для нужд госзаказчиков. Распоряжение от 29.09.2025 г. № 2710-р подписал премьер-министра Михаил Мишустин.

Эксперимент пройдет с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Власти протестируют новый механизм каталогизации товаров для закупок малого объема у единственного поставщика (п. 4 и 5 части 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Речь идет о закупках до 600 тыс. руб. для большинства заказчиков.

В каталоге будет описание конкретных товарных знаков, марок и моделей.

Вести каталог будет АО «Единый каталог товаров, работ и услуг» на базе портала народных художественных промыслов.

Участниками эксперимента стали Минпромторг, Минфин, Федеральное казначейство и Росстандарт. Субъекты РФ, заказчики и производители могут участвовать добровольно.

На первом этапе в каталоге будут: