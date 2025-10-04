ФНС: приложение «Моя подпись» не заменяет ЭДО

Подписывать документы можно через специальное приложение от Налоговой службы. С сентября 2025 года его функционал расширили.

Недавно мы сообщали, что ФНС расширила функционал приложения «Моя подпись»: теперь в нем можно отправить руководителю компании или ИП любой документ.

В связи с этим у ведомства уточнили, какие типы документов можно подписывать, для кого этот сервис — всех субъектов предпринимательства или есть ограничения. И заменяет ли он ЭДО.

Налоговики пояснили, что приложение «Моя подпись» позволяет подписывать документы электронной подписью генерального директора или индивидуального предпринимателя. При этом оно не заменяет ЭДО, а позволяет подписать документы.

Также ФНС уточнила, что в настоящий момент ограничений по виду документов нет.

То есть в будущим, они могут быть введены.