Бизнес из важных отраслей заставят перейти на российское ПО

К 2030 году 80% организаций ключевых секторов экономики РФ должны использовать отечественные разработки.

Глава Правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить переход на собственные цифровые платформы и сервисы для российских компаний.

«К 2030 году 80% организаций ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение. Такую задачу поставил Президент», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам форума «Цифровая транспортация 2025».

Он уточнил, что это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам. Для этого ИТ-индустрии созданы все необходимые условия, добавил премьер.

Ранее мы сообщали, что сделки с отечественным программным обеспечением хотят обложить НДС.