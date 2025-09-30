Сделки с отечественным программным обеспечением хотят обложить НДС

С 2021 года разработчики не платили НДС при продаже ПО и софта, которое зарегистрировано в реестре Минцифры. Однако сейчас от этой льготы хотят отказаться.

29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК. В документе сказано, что с 2026 года отменят льготу, по которой разработчики не платят НДС при продаже программного обеспечения, если оно входит в реестр Минцифры. Такая преференция применялась с 2021 года, чтобы повысить спрос на отечественный софт.

Сейчас Минфин считает эту меру вынужденной «в условиях действующих бюджетных ограничений». Об этом пишет «Коммерсант».

«Учитывая, что НДС является косвенным налогом, его уплата будет напрямую переложена на конечного потребителя российских IT-решений. Это негативно скажется как на IT-отрасли, так и на всем остальном бизнесе», — считает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

Также он добавил, что возможен переток российских IT-компаний в другие страны, которые предлагают льготные режимы с отменой НДС и сокращением других налогов. Например, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и ОАЭ.

Недавно мы писали, что для IT-компаний хотят поднять льготный тариф страховых взносов с 2026 года.