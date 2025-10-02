💡 Малому бизнесу могут разрешить платить за электроэнергию по факту потребления

Сейчас МСП платят авансами, что создает большую финансовую нагрузку.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают разрешить малому и среднему бизнесу оплату по факту потребленной электроэнергии. Запрос направлен главе Правительства Михаилу Мишустину.

«Просим рассмотреть возможность внесения изменений в постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, предусматривающих для малых предприятий переход на систему оплаты фактически потребленного объема электроэнергии», — написали парламентарии.

Сейчас потребители, не относящиеся к категории «население», в том числе МСП, оплачивают электричество авансовыми платежами в несколько этапов. Для малого бизнеса, особенно для микропредприятий, эти суммы составляют значительную долю оборотных средств.

Это создает дополнительную финансовую нагрузку и ограничивает инвестиционные возможности, уверены депутаты.