Компенсации за ненормированную работу хотят привязать к фактическому количеству работы

Размер компенсаций сотрудникам за ненормированную работу следует увязать с фактическим количеством переработок, считает депутат Ярослав Нилов.

По закону, при сверхурочной работе первые два часа должны оплачиваться в полуторном размере, последующие – в двойном. Также установлено ограничение на количество часов переработок в течение года.

Но есть также формат ненормированного рабочего дня, прописанный в трудовом договоре, и за который добавляется не менее трех дней к отпуску либо денежная компенсация. К этой практике Нилов предлагает изменить подход.

«Во-первых, зафиксировать те ограничения, которые существуют сегодня для переработки, в отношении тех, кто работает ненормировано. Во-вторых, должен быть дифференцированный подход к компенсации: чем больше тебя привлекают, тем выше материальное вознаграждение либо тем больше добавочных дней к отпуску тебе прибавляется», — пояснил депутат.

Также он напомнил о ненормированной работе, которая неофициально становится инструментом для дальнейшего карьерного роста, поддержания отношений с работодателем, принятия решений о премиях и так далее. В таких случаях работник формально может отказаться работать в свободное время, но не делает этого, чтобы не было негативных последствий. Такую практику Нилов считает «неправильной».