Компенсации за ненормированную работу хотят привязать к фактическому количеству работы
Размер компенсаций сотрудникам за ненормированную работу следует увязать с фактическим количеством переработок, считает депутат Ярослав Нилов.
По закону, при сверхурочной работе первые два часа должны оплачиваться в полуторном размере, последующие – в двойном. Также установлено ограничение на количество часов переработок в течение года.
Но есть также формат ненормированного рабочего дня, прописанный в трудовом договоре, и за который добавляется не менее трех дней к отпуску либо денежная компенсация. К этой практике Нилов предлагает изменить подход.
«Во-первых, зафиксировать те ограничения, которые существуют сегодня для переработки, в отношении тех, кто работает ненормировано.
Во-вторых, должен быть дифференцированный подход к компенсации: чем больше тебя привлекают, тем выше материальное вознаграждение либо тем больше добавочных дней к отпуску тебе прибавляется», — пояснил депутат.
Также он напомнил о ненормированной работе, которая неофициально становится инструментом для дальнейшего карьерного роста, поддержания отношений с работодателем, принятия решений о премиях и так далее. В таких случаях работник формально может отказаться работать в свободное время, но не делает этого, чтобы не было негативных последствий. Такую практику Нилов считает «неправильной».
Комментарии1
ну так для этого переработку ПОСЧИТАТЬ надо
Этот депутат вообще представляет себе что это за формат с ненормированным рабочим? Что это означает на практике????
По всей видимости - нет!
вообще-то в таких случаях у него ТАКАЯ работа!