Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, а пенсии – даже выше
Социальные выплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, пообещал министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, в проекте федерального бюджета на 2026 год, внесенном на рассмотрение в Госдуму, заложена индексация соцпособий и выплат.
«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — отметил Силуанов.
Индексация пенсий предусмотрена выше уровня инфляции текущего года, добавил он. Учли рост инфляции 2025 года и рост зарплаты. Пенсию проиндексируют не два раза, а один – 1 января. Увеличение планируется на 7,6%.
«То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей», — уточнил министр.
Прожиточный минимум в 2026 году поднимут на 1,2 тысячи рублей: до 18 939.
Комментарии3
а если сказать что инфляция составила.... например 1 процент, то
Даже в этом случае можно похвалиться о том, что индексация произведена более чем в 7 раз выше !
А если 0,1 процента - то и вообще в 76 раз!
Виданое ли дело! Пособия индексируют в 76 раз выше инфляции! Жируй....
(только цены в магазинах смотреть не надо)
жилищно-коммунальные услуги "проиндексировали" с 01.07.2025 на 12%, а с 01.10.26 собираются еще на 11% повысить... Уровень инфляции для пенсионеров с 01.01.2026 решили что будет 7,6%... Вот такая математика от Минфина ...
А НДС бизнесу они "проиндексировали" аж на 10%, до 22%!
Нет слов...