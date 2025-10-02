Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, а пенсии – даже выше

В проекте федерального бюджета заложена индексация социальных пособий и выплат.

Социальные выплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, пообещал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в проекте федерального бюджета на 2026 год, внесенном на рассмотрение в Госдуму, заложена индексация соцпособий и выплат.

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — отметил Силуанов.

Индексация пенсий предусмотрена выше уровня инфляции текущего года, добавил он. Учли рост инфляции 2025 года и рост зарплаты. Пенсию проиндексируют не два раза, а один – 1 января. Увеличение планируется на 7,6%.

«То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей», — уточнил министр.

Прожиточный минимум в 2026 году поднимут на 1,2 тысячи рублей: до 18 939.