ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Социальные пособия

Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, а пенсии – даже выше

В проекте федерального бюджета заложена индексация социальных пособий и выплат.

Социальные выплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, пообещал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в проекте федерального бюджета на 2026 год, внесенном на рассмотрение в Госдуму, заложена индексация соцпособий и выплат.

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — отметил Силуанов.

Индексация пенсий предусмотрена выше уровня инфляции текущего года, добавил он. Учли рост инфляции 2025 года и рост зарплаты. Пенсию проиндексируют не два раза, а один – 1 января.  Увеличение планируется на 7,6%.

«То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей», — уточнил министр.

Прожиточный минимум в 2026 году поднимут на 1,2 тысячи рублей: до 18 939.

Автор

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а если сказать что инфляция составила.... например 1 процент, то

    Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, а пенсии – даже выше

    Увеличение планируется на 7,6%.

    Даже в этом случае можно похвалиться о том, что индексация произведена более чем в 7 раз выше !

    А если 0,1 процента - то и вообще в 76 раз!

    Виданое ли дело! Пособия индексируют в 76 раз выше инфляции! Жируй....

    (только цены в магазинах смотреть не надо)

  • понаехавший Тут

    жилищно-коммунальные услуги "проиндексировали" с 01.07.2025 на 12%, а с 01.10.26 собираются еще на 11% повысить... Уровень инфляции для пенсионеров с 01.01.2026 решили что будет 7,6%... Вот такая математика от Минфина ...

  • Клaрк

    А НДС бизнесу они "проиндексировали" аж на 10%, до 22%!

    Нет слов...

Главная Тарифы