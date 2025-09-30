❌ Двухэтапной индексации страховых пенсий не будет до 2027 года

В 2026 году будет только одна индексация пенсий.

Индексация страховых пенсий в два этапа приостановлена до 2027 года.

В 2026 году запланирована одна индексация – с 1 января. Это предусмотрено в законопроекте бюджета СФР на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Бюджет сформирован с учетом таких особенностей: <…> приостановление до 1 января 2027 года двухэтапной индексации страховых пенсий в соответствии с нормами федерального закона "О страховых пенсиях"», — говорится в пояснительной записке.

В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции, уточнили авторы документа.

29 сентября Минтруд сообщил, что страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз – 1 января на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости в 2026 году вырастет до 27,1 тыс. рублей.

Ранее планировалось, что в 2026 году пенсии будут проиндексированы два раза: в феврале — на уровень инфляции и в апреле — по уровню роста доходов Социального фонда России.