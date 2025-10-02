Осенний призыв-2025 в армию будет крупнейшим с 2016 года

Осенью в армию собираются призвать 135 тыс. человек. Это связано с недобром весной и плановым развитием вооруженных сил.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, с чем связано увеличение численности призывников.

Осенью 2025 года в армию планируют отправить 135 тыс. человек – самый большой показатель с 2016 года. Это связано с тем, что весной призвали немного меньше людей, чем планировалось, объяснил Картаполов. Также это связано с плановым развитием ВС.

Осенний призыв начался 1 октября. Запланирована самая крупная призывная кампания за последние девять лет: в этом году планируется отправить служить 135 тыс. человек. До этого больше набирали только в 2016 году — 152 тыс.

«В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — отметил Картаполов.

Кроме того, продолжается плановое развитие вооруженных сил и их численности. Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе.

Депутат заверил, что некоторое увеличение численности призывников «не связано со специальной военной операцией».

