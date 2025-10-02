Осенний призыв-2025 в армию будет крупнейшим с 2016 года
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, с чем связано увеличение численности призывников.
Осенью 2025 года в армию планируют отправить 135 тыс. человек – самый большой показатель с 2016 года. Это связано с тем, что весной призвали немного меньше людей, чем планировалось, объяснил Картаполов. Также это связано с плановым развитием ВС.
Осенний призыв начался 1 октября. Запланирована самая крупная призывная кампания за последние девять лет: в этом году планируется отправить служить 135 тыс. человек. До этого больше набирали только в 2016 году — 152 тыс.
«В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — отметил Картаполов.
Кроме того, продолжается плановое развитие вооруженных сил и их численности. Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе.
Депутат заверил, что некоторое увеличение численности призывников «не связано со специальной военной операцией».
Подробнее о том, как вести воинский учет в организации, ставить и снимать сотрудников с учета, делать сверки с военкоматом и работать в личном кабинете электронного реестра воинского учета и повесток расскажем на онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».
Цена со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо
16 000 рублей.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию