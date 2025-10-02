В Липецкой области есть льготные ставки УСН при торговле на маркетплейсах. И даже 0%

Для некоторых отраслей в регионе в 2025 году предусмотрена нулевая ставка на упрощенке.

Согласно закону Липецкой области № 233-ОЗ, для организаций и ИП на УСН, зарегистрированных после 1 января 2023 года, с видами деятельности из группы «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет» (код 47.91) по ОКВЭД в течение первых трех налоговых периодов установлены льготные налоговые ставки:

1% — при объекте «доходы»;

5% — при объекте «доходы минус расходы».

Об этом рассказал глава УФНС по Липецкой области Валерий Котляров.

Он добавил, что в регионе впервые зарегистрированные ИП на УСН также имеют право на применение нулевой налоговой ставки. Для этого нужно соблюдать условия:

вид деятельности из перечня, указанного в ст. 3 закона № 233-ОЗ. Например, производство пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, компьютеров, электронных и оптических изделий, дошкольное образование, деятельность по уходу с обеспечением проживания и др.;

по итогам налогового периода доля доходов от указанных видов деятельности в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) – не менее 70% ;

средняя численность работников – не больше 15 человек.

Применять нулевую ставку можно в течение двух налоговых периодов со дня регистрации в качестве ИП. В это время упрощенцы с доходно-расходным объектом не платят минимальный налог, предусмотренный п. 6 ст. 346.18 НК, уточнил Валерий Котляров.

