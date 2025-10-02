Закон запретил рекламу в Instagram, но блогеры от нее не отказались

Рекламные бюджеты в запрещенной социальной сети упали с 20% до 4%, но все равно остаются высокими — 400-500 млн рублей.

Несмотря на запрет вести рекламную деятельность в Instagram1 (принадлежат компании Meta1, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), блогеры все равно продолжают размещать рекламу товаров и услуг. В основном этим занимаются инфлюенсеры с аудиторией до 200 тыс. подписчиков.

В запрещенной соцсети по-прежнему 400-500 млн рублей рекламных бюджетов. По данным Ассоциации блогеров и агентств, с 2024 года доля упала с 20% до 4%. Об этом пишут «Известия».

Одни блогеры дают рекламу открыто, не боясь отмечать производителей, а другие делают это скрытно, в формате личных рекомендаций, которые не отличаются от обычного контента.

К осени 2025 года снизилась доля зарубежных рекламных платформ в структуре российского рынка. Telegram попал на первое место с долей 46,3%, YouTube теперь занимает вторую строчку с 21,2%, на третьем месте — ВКонтакте с 12,7% рынка. Об этом рассказали в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

С 1 сентября 2025 года запрещено размещать рекламу на ресурсах, которые принадлежат нежелательным организациям. За нарушение физлица заплатят от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностные лица — от 4 до 20 тыс., а компании — от 100 до 500 тыс.