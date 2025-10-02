С октября 2025 заработала новая льгота по НДС для общепита

С 1 октября 2025 года получить освобождение от НДС смогут больше компаний из сферы общепита.

Вступил в силу закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ, согласно которому годовой порог по доходу, в пределах которого есть право на льготу по НДС, увеличен с 2 млрд рублей до 3 млрд.

Так, согласно подп. 38 п. 3 ст. 149 НК, от НДС освобождается оказание организациями и ИП услуг общественного питания: через объекты общепита: рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и пр.;

по месту, выбранному заказчиком, например, кейтеринг.

При этом от НДС не освободили торговлю в отделах кулинарии в рознице, продажу блюд и напитков через вендинговые аппараты.

Льготу по НДС могут применять и компании, и ИП. Но есть критерии, уточнила налоговый консультант Татьяна Жукова:

доход за предыдущий год — не больше 3 млрд руб. (с 1 октября 2025);

доля дохода от услуг общепита за предыдущий год — не менее 70%;

среднемесячная оплата труда за прошлый год — не ниже среднеотраслевого регионального уровня (начиная с 2024 года).

Льгота по НДС предоставляется в беззаявительном порядке, но от нее можно отказаться.

Для этого нужно подать заявление в налоговую не позднее 1-го числа квартала, с которого компания решила не пользоваться освобождением от НДС.

