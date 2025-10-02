💴 Мошенники предлагают выгодно обменять валюту через ботов в мессенджерах

Злоумышленники просто похищают деньги, которые обещали обменять. В результате жертва остается и без рублей, и без валюты.

МВД предупреждает о случаях мошенничества с предложениями выгодного обмена валют в мессенджерах. Злоумышленники крадут денежные переводы, но никакой валюты в обмен не предоставляют.

Представители ведомства в качестве примера приводят историю девушки, которая решила обменять рубли на юани через «ТГ-бота с выгодным курсом». Она отправила 40 тыс. рублей на неизвестные счета и осталась ни с чем.

«Если хочется проверить себя на благоразумие, можно задать один вопрос: "Я бы пошел менять деньги к незнакомому человеку в темной подворотне?"», — пишет МВД в своем телеграм-канале.

Также правоохранители напомнили, что телеграм-чаты или «знакомые» не несут ответственности за обмен валют в отличие от банков и официальных обменных пунктов, которые работают по лицензии.